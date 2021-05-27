Son dakika haberi | 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Coronavirüste maskesiz hayat ve normalleşme için yeni plan!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası 1 Haziran sonrası için yeni çalışmalar yapılacağını açıklamasının ardından taslak çalışma da netleşmeye başladı. Vakaların düşmesi halinde restoran ve kafelerin kişi sınırlamasıyla açılacağı belirtiliyor. Peki taslakta neler var? 1 Haziran'dan sonra vatandaşı neler bekliyor? Maskesiz hayat başlayacak mı?
A Haber Muhabiri Ece Altuğ canlı yayında son gelişmeleri ve normalleşme planlarını aktardı:
"Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte kademeli normalleşmede hız kazanacak. Haziran ayında normalleşme/gevşemenin artacağını belirtebiliriz. Bazı beklentiler, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri var. Kabine toplantısı ile birlikte son şeklini alacak bu kararlar."
"Esnaf haber bekliyor. Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçeler de faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızı arttıkça açılacak"
SON DAKİKA: 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Tam açılma olacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitecek?
MASKESİZ HAYAT PLANI
Vaka sayılarında beklenen düşüş gerçekleşirse sahil ve parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılmayabilecek.
YAZ ORTASINDA RAHATLAMA: BioNTech'in birinci dozunun vurulmasından iki hafta sonra bile yüzde 70-80'lik bir koruma oluştuğu için 30 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldığında toplum bağışıklığı yüzde 55-56'ya ulaşacak. İsrail ve İngiltere örnekleri dikkate alındığında Türkiye'de de bu kapsamda yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ise ferahlama olacak.
SİNEMA-KONSER-TİYATRO VE BİRÇOK ETKİNLİK İÇİN YENİ SİSTEM
Türkiye'nin rahatlaması için toplumsal bağışıklık aşılama oranının yüzde 70'i bulması gerekiyor. 65 yaş üstünde bu oran yüzde 85'e ulaştı. Ancak araştırmalar yaş grupları düştükçe aşıya ilginin de azaldığını gösteriyor. Yapılacak kampanyalar ile gençlerin aşıya olan ilgisinin artması sağlanacak. Bunun için 65 yaş üstüne yapıldığı gibi aşıya teşvik için bazı "pozitif ayrımcılıklar" gündeme gelecek. Örneğin konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken, maske zorunluluğu da esnetilebilecek.
BAKAN KOCA DUYURDU: BUGÜN AŞILAMALARI BAŞLIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:
Dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşı programını en kısa sürede yürüttük. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerle devamı için karşılıklı gayret gösterdik.
Salgının en can alıcı olduğu dönemde ülkemiz tüm aşı adaylarının Faz-3 çalışmalarının ülkemizde yönetilmesi için gayret göstermiştir. İnaktif aşıyı ülkemize getirmek için 100 milyon doz anlaşma yapmıştık. 30 milyon doz aşıyı da alıp uyguladık.
YAYGIN AŞILAMA HEDEFİ
Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz sürecek. Normalleşme döneminde kısıtlamaların aşılacağı, yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir hedef belirliyoruz. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlarımız da aşılanacaktır.
AŞI KAPASİTESİ ARTIYOR
BioNTech aşısını ülkemizde de yürütülen Faz-3 klinik çalışmalarının başından beri takip ediyoruz. Üretim kapasitesi ile ilgili gelişmelerle birlikte daha önce 27 Aralık 2020'de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı geçtiğimiz günlerde 120 milyon doza çıkardık. Haziran ayında 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün (dün) ulaştı. Önümüzdeki hafta başında 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak.
Bunlara ek olarak Sputnik aşısının temini için devredeyiz. 50 milyon Sputnik aşısı için anlaşma imzaladık. 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık. Böylece nüfusumuzun 3 katı kadar aşı için anlaşma sağladık.
YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
Kendi geliştirdiğimiz aşının kullanımının da yaklaştığının müjdesini vermek isterim. Ülkemizin menfaatlerini ve vatandaşlarımızın sağlığını önceleyerek önemli miktarda aşıyı temin etmiş buluyoruz.
Her olumlu gelişmeyi eleştirmeye devam edenler olacaktır. Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir.