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Giriş Tarihi: 27.5.2021 09:47 Son Güncelleme: 27.5.2021 10:06

| Milli Eğitim Bakanı son rakamı duyurdu: 813 bine ulaştı

DHA
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son rakamı duyurdu: 813 bine ulaştı

haberi... Milli Eğitim Bakanı , sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, öğretmen ve eğitim çalışanlarının öncelikli aşı uygulamasının hızla devam ettiğinin duyururken aşılanan toplam eğitim çalışanı sayısını da açıkladı. Bakan Ziya Selçuk, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Eğitim çalışanlarının öncelikli aşı uygulaması hakkında bilgi veren Bakan Ziya Selçuk, son durumu paylaştı. Toplamda 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşı olduğunu bildiren Bakan Ziya Selçuk, öncelikli aşı uygulamasının hızla devam ettiğini de ifade etti.

813 BİN 400 ÖĞRETMEN VE EĞİTİM ÇALIŞANI...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.

40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.

Sağlıkla kavuşmak dileğiyle..."

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SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son rakamı duyurdu: 813 bine ulaştı
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