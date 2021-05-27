SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son rakamı duyurdu: 813 bine ulaştı

813 BİN 400 ÖĞRETMEN VE EĞİTİM ÇALIŞANI...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.

40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.

Sağlıkla kavuşmak dileğiyle..."

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