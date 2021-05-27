SON DAKİKA: Suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in yakalanması için harekete geçti. Bakan Soylu'nun şikayeti üzerine Peker hakkında yakalama kararı düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla organize suç örgütü elebaşı Peker'in yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlendi.