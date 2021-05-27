Caminin Taksim Meydanı'nda bir yıldız gibi parlayacağını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, "Camide Türk-İslam sanat eserlerinin sergilendiği sergi ve kültür merkezi de olacak. Camimiz, hem ibadet anlamında önemli bir ihtiyaca cevap verecek hem de Taksim'e, Beyoğlu'na, İstanbul'a değer katacak" dedi.