‘Suç örgütünün söyledikleri meşrulaştırılamaz’

Başkan Erdoğan başkanlığında dün toplanan AK Parti MYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi:AK Parti MYK'sı, İçişleri Bakanı'mız Soylu ve eski Başbakan'ımız Binali Yıldırım'la ilgili iddiaları güçlü bir şekilde reddetmekte.Muhalefet etmek adına meşru alanda konuşabilecekleri, rekabet edebilecekleri herhangi alan yokmuş gibi illegal, mafyatik alanlarından söylenen hezeyanları, kendi muhalefetin siyasi yapı taşları haline getirerek, kendi zeminlerini kaydırmış oluyorlar. Eğer siz suç örgütünün söylediklerini meşru tartışma haline getirirseniz, bazı siyasilerle hesaplaşmanızı suç örgütlerinin söyledikleri iftiralar üzerinden yapmaya çalışırsanız, yarın öbür gün bir başka suç örgütü mensubunun sizinle ilgili iddiaların meşru olduğunu kabul etmiş olursunuz. Siyasetçinin gündemini siyasi ve demokratik irade belirlemiş olmaz, suç örgütleri belirlemiş olur.Harem-i Şerif'e yapılan saldırıda en güçlü ses Türkiye'den oldu. ABD, Cumhurbaşkanımızın ifadesini antisemitizm olarak ifade etti. Bu yaklaşımı kınıyoruz. İtiraz ettiğimiz şey; Filistinli çocukların öldürülmesi. Bunları söylediğimiz için antisemitizmle suçlanıyorsak, bu antisemitizmle mücadelenin istismarından başka bir şey değildir.Batı ve doğudaki Cumhurbaşkanımızın azılı düşmanlarının söylemediği şey maalesef Meral Akşener tarafından söylendi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı hiçbir şekilde katille yan yana getirilemez. Filistinli çocukları öldüren hükümetin başındaki Netanyahu ile yan yana getirmek akla ziyan bir yaklaşımdır.