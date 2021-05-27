Ünlü çiftin oğlu hastanede öldürülmüştü! Sanık avukatının karara itirazı reddedildi

Bir kavga sonucu darp edilen lise öğrencisi Emre Tyler Mays, 7 Ocak'ta ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Emre Tyler Mays, sedyeyle indirildiği sırada sanık Akın Kutlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Gözaltına alınan şüpheli Akın Kutlu polise verdiği ifadesinde, yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiği, sanığın bu sırada ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'in yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylemişti. Sanık Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen karar duruşmasında sanık Kutlu'ya son sözü sorulduğunda sanık 'Bu olay milyonda bir insanın başına gelebilecek bir olay. Vicdan azabı çekiyorum. En ağır ceza vicdan azabı çekmemdir. Çok pişmanım. Adaletli şekilde cezalandırılacağımı düşünüyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Duruşma sonu mahkeme, sanık Akın Kutlu'nun 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, maktulün çocuk olması nedeniyle cezada indirim uygulamamıştı.

SANIK AVUKATININ İTİRAZINA RED

Yerel mahkemenin bu kararının ardından sanık avukatı, verilen cezaya itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme, dosyadaki tüm deliller, belgeler ve dava süreci değerlendirildiğinde yerel mahkemenin verdiği kararda herhangi bir hukuka aykırılığın olmadığını belirterek itirazı reddedip yerel mahkemenin kararını onadı.