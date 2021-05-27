Van'da 70 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir evde hassas burun Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada 90 paket halinde 70 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu ilçesinde bir ev tespit edildi.

Tespit edilen evde narkotik detektör köpeği Bozo ile yapılan detaylı aramada, 90 paket halinde 70 Kilo 555 gram eroin maddesi, ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak A.Y., A.Y., isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu

Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan İpekyolu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, araç ve evlerde yapılan detaylı aramada 5 parça halinde

1 kilo 400 gram skunk maddesi ve 95 bin 675 TL ve 779 yüzlük banknotlar halinde 77 bin 700 sahte dolar ele geçirildi. Konu ile ilgili M.Ç.K. ve Ş.Y. gözaltına alındı.