Anadolu Adliyesi personeline deprem çantası dağıtıldı

Konuyka ilgili yapılan basın açıklamasında ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da memnuniyetle desteklediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan çalışmaların kurumsal bazda gerçekleştirileceği ve tüm personelin AFAD Eğitim Programı ile eğitim alınmasının sağlanacağı belirtildi.

YAPILACAK ÇALIŞMALAR ÖNEM TAŞIYOR

Sendikanın üstlendiği bu kapsamlı sosyal sorumluluk projesinin topluma sağlayacağı fayda ve dinamiklerin harekete geçirilmesi göz önüne alındığında bundan sonraki süreçte de yapılacak olan ortak çalışmaların çok önemli olacağı aktarıldı.

KAMUOYUNDAN BÜYÜK TAKDİR

Büro Memur-Sen İstanbul 5 Nolu Şube (İstanbul Anadolu Yakası Adliyeler Şubesi) Yönetimi tarafından gerçekleştirilen bu proje, Türkiye'de sendikal anlamda bir ilk oldu. Proje kapsamında dağıtılan acil yardım çantaları ise üyeleri oldukça memnun etmekle birlikte kamuoyu tarafından büyük takdir topladı.

5 BİN PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN

İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının afet eğitim yılı olarak belirlenmesi ve bu çerçevede Türkiye'de yaşanabilecek felaketlerde daha doğru şekilde hareket tarzıyla hayatta kalmayı amaçlayan bir faaliyet çerçevesinde toplandıklarını belirten Başsavcıvekili Uğur Seçgin, açıklamasında, 'Daha önce 2020 yılında adliyemizde 360 bin metrekare olan yaklaşık 5 bin personelimizin ve hizmet almaya gelen vatandaşlarımız ile avukat meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik personelimize depreme karşı afet eğitimi faaliyetini AFAD İstanbul İl Müdürlüğü Uzman ekipleriyle organize ederek 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında pandemi öncesinde gerçekleştirmiştik.' dedi.

'AFEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜREKLİ OLACAK'

Açıklamasının devamında Seçgin, pandemi nedeniyle planlanan pek çok eğitimi ötelemek zorunda kaldıklarını belirterek '2021 yılının İçişleri Bakanlığımızca afet eğitim yılı olarak kabul edilmesi ve bu konuda kamu kurumlarında farkındalığa yönelik eğitim çalışmalarının yürütülmesi amacıyla AFAD İstanbul İl Müdürlüğümüz kurumsal olarak bizden ileride sürekli kurum personeline, afet eğitimine ilişkin eğitici olarak hizmet etmek üzere eğitecek arkadaşlarımızın bildirilmesini istedi. Biz de bu amaca yönelik 10 personelimizi afet eğitimi kapsamında eğitici eğitimi almak üzere görevlendirdik. Onların da önümüzdeki süreçte eğitimleri başlayacak. Ve bizim afete yönelik eğitim çalışmalarımız kurumsal olarak düzenli ve sürekli olarak sürdürülecek.' şeklinde konuştu.

'KAMUOYUNA MESAJ VERMEK İSTEDİK'

Bu süreçte söz konusu eğitimlere katkı sağlayan herkese teşekkür ettiğini söyleyen Seçgin, 'Büro Memur-Sen Sendikamızın bu yılın afet eğitim yılı olması ve toplumda farkındalığın artırılması çalışmasına katkı sağlamak amacıyla personelimize dağıtmak üzere oluşturduğu deprem çantalarının dağıtımını gerçekleştirdik. Bu vesileyle hem bunu kamuoyuna duyurmak hem Cumhuriyet Başsavcılığımız ve sendikayla müşterek her türlü afet eğitimine ilişkin hareket ettiğimizi ve bunun farkındalık anlamında kamuoyuna mesaj vermek amacıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirdik.' ifadelerini kullanarak bu tarz çalışmaları sürdürmekte kararlı olduklarını aktardı.

'BİR CANA FAYDA GETİRECEKSE MEMNUN OLURUZ'

Sendika başkası Yahya Gökçür ise açıklamasında 'İçişleri Bakanlığımızın 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etmesinin ardından Şube Yönetimi olarak bir araya geldik. Biz de bu sürece nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle yönetim kurulumuzdan acil durum çantası yapma kararı aldık. Çantamızı biraz daha modifiye edip her alanda geniş amaçlı kullanımı nasıl olur, nasıl yapılır bunu hazırladık. Ortaklaşa bir sosyal sorumluluk projesi olan acil yardım çantasının tüm personele dağıtılması ve ortaklaşa bir proje olması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma, bir cana fayda getirecekse bizi memnun edecektir.' ifadelerini kullandı.