Başkan Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu

Dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen Başkan Erdoğan, milli sporcuyu kutladı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da milli sporcu için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.