Batman’da FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında Batman merkezli iki ilde şüphelilerin yakalanması için eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli bir yarbay, bir yüzbaşı, 2 astsubay ve askeri okuldan ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler Batman İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.