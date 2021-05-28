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Giriş Tarihi: 28.5.2021 10:58

’da FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

merkezli iki ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında Batman merkezli iki ilde şüphelilerin yakalanması için eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli bir yarbay, bir yüzbaşı, 2 astsubay ve askeri okuldan ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler Batman İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Batman’da FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
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