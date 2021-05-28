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Giriş Tarihi: 28.5.2021 14:36

Çantasından 714 kaçak telefon çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çantasından 714 kaçak telefon çıktı

Bakırköy’de 714 adet faturası olmayan kaçak cep telefonu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 şüpheli gözaltına alındı. Cep telefonlarına el konuldu.

İstanbul Bakırköy'de 714 adet faturası olmayan kaçak cep telefonu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 şüpheli gözaltına alındı. Cep telefonlarına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Kaçak Cep Telefonu" konusu ile ilgili olarak Bakırköy'de yapılan çalışmalarda;
2 İncirli Kavşağı üzerinde şüphe üzerine durdurulan H.Ş isimli şahsın sırt çantasında faturası olamayan, (714) adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi.

Konu ile ilgili "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet "suçundan yakalanarak gözaltına alınan H.Ş adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Çantasından 714 kaçak telefon çıktı
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