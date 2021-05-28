CHP'li belediye başkanı kendisine oy vermeyen işletmeciye tahliye kararı çıkardı

31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye seçimlerinde CHP'den belediye başkanı olarak seçilen Turan Karadağ'ın seçimlerde kendisine oy vermediği iddia ettiği Türkiye'nin yakından tandığı ses sanatçısı Şehriban Kırıcı, mülkiyeti belediyeye ait çay bahçesinden tahliye kararı aldığı ifade edildi. Konu ile ilgili SABAH Gazetesine açıklamalarda bulunan Şehriban Kırıcı, "Hayatımda gördüğüm en büyük zulmü kendi yaşadığım CHP'li belediyede gördüm" dedi. Şehriban Kırıcı, "Seçimlerde önceki belediye başkanın ısrarı ile Hekimhan İlçesinde belediyeye ait olan aile çay bahçesini ücret karşılığında işletmeye başladım. 2 yıl sonra yapılan seçimlerde CHP'den aday gösterilen Turan Karadağ başkan seçildi. Bizim için kabus bugünden sonra başladı. Beni burada tahliye etmek için başka parkın su faturasını bana ödetmeye çalıştılar yetmedi. Kışın işletmemin kapısı kırılarak masa sandalyeler çıkartılarak, başkanın seçim çalışmalarında kullanıldı. Kendisini deliler ortadayken şikayet etmemize rağmen doysa gizli ellerle ile kapatıldı.

SEN NİYE BANA OY VERMEDİN DİYER ODADAN KOVALADI

Ses sanatçısı Şehriban Kırıcı, beldiye başkanı Turan Karadağ ile görüşemeye gittiğinden kendisine "Sen bana oy vermedin", diyerek kendisini odadan kovduğunu anlatan Kırıcı, "Başkan Turan Karadağ ile görüşmeye gittiğimizde, bana sen seçimlerde bana oy vermedin. 'Seni görmek istemiyorum' dedi. 20 yıldır şehir ve ülkelerde konser veriyorum hayatımda ilkez bu şekilde iğrenç muameleyle karşı karşıya kaldım başkana seçimler oylar gizli yapılıyor benim sana oy verip vermediğimi nasıl biliyorsun diye sorduğumda ise beni odadan kovaladı"dedi.

"BUNLAR AKP'LİLER İŞYERİNE GİTMEYİN"

Başkan Turan Karadağ ile görüşmenin ardından sürekli işyerinde taciz edildiğini anlatan Şehriban Kırıcı, "Başkanın yanında bulunan adamları işyerimizi bası bizi tehdit edip kavga çıkarttılar eşimi dövmeye çalıştılar parkı boşaltın çıkın dediler gelen müşterilerinin önünde bize gelen müşterilere oraya gitmeyin onlar AKP'li dediler zor ve yıpratıcı bir süreç yaşıyoruz. İki yıldır davalarımız devam ediyor ancak bir türlü sonuç alamadık" diye konuştu.

"CHP GENEL MERKEZİNDE HİKAYE DİNLEDİK"

CHP genel merkezine başkanı şikayet etmek için gittiğini anlatan Şehriban Kırıcı, CHP genel merkezine gittik. Görüşmemizi yaptık ama orada da bizi hikaye anlattılar. Genel merkezlerdeki öyle şey olur mu mağduriyetiniz giderilecek dediler ama hepsi hikayeymiş