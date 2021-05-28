"CHP’li belediye muhtarlığımıza darbe yaptı"

Adana'nın CHP'li Çukurova Belediyesi tarafından 3 Nolu Çocuk parkı içerisinde 31 yıldır hizmet veren Güzelyalı Mahallesi Muhtarlığının "Mali Hizmetler Müdürlüğü" bünyesinde kullanılacağı gerekçesiyle tahliye kararı verilmesi muhtar Göktürk Güngör ve vatandaşların isyanına neden oldu. Alınan kararın siyasi olduğunu ifade eden Muhtar Güngör, "Pandemi döneminde mahalledeki vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtım için belediye başkanı beni hedef aldı. Kendisine rakip gördü. Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Muhtarlığımıza yapılan bu uygulama demokrasiye vurulmak istenen bir darbedir. Muhtarlık halkın kendi evidir. Muhtarlığımıza CHP'li belediye tarafından darbe yapılmıştır" dedi.

MUHTARLIK SİYASİ VE TİCARİ AMAÇLI KULLANILIYORDU

Muhtarlığı kazandıktan sonra binanın yanında bulunan ve vatandaşların büyük tepkisine neden olan kahvehane, tezgah ve büfeleri kaldırdığını ifade eden muhtar Göktürk Güngör, "Ben seçim zamanı seçildiğim zaman muhtarlık binasını ticaretin ve siyasetin yeri olmayacağını, projelerin hizmetlerin konuşulacağı yer olacağını söyledim. Benden önceki muhtar bize 28 bin lira su, 16 bin lira da elektrik borcu bıraktı gitti. Ayrıca muhtarlığın demirbaşları olan bilgisayar ve diğer malzemeleri de teslim etmedi götürdü. Çünkü muhtarlık ticari amaçlı kullanılıyordu ve belediye de buna göz yumuyordu. Su ve elektrik borçları belediye tarafından ödeniyordu" diye konuştu.

ÇADIRDA HİZMET VERECEĞİM

Muhtarlık görevini kendisine belediyenin değil vatandaşların verdiğini ifade eden Güngör, "Bana gönderilen tebligatta mülkiyeti belediyeye ait muhtarlık binası olarak kullanılan yerin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce kullanılacağından şahsıma ait ait eşyaların 7 iş günü içerisinde binayı teslim etmem istendi. Çünkü ben pandemi döneminde vatandaşlarıma dezenfektan, maske dağıttığım için hedef seçildim. Bir de binanın tahliyesini 27 Mayıs'ta yapmamı istediler. Çünkü tarihsel olarak verilen bu mesaj çok manidardır. Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır ve 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde yapılmak istenen tahliye kararı muhtarlığımıza yapılan bir darbedir. Bize belediye yer tahsis etmezse çadır kurup parkta vatandaşlarıma hizmet vereceğim" şeklinde konuştu.