Depoda cephane ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Silah Kaçakçılığı ve silah ticaretini önlemek amacıyla Seyitler mahallesinde bulunan bir depoya yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Depoda yapılan aramalarda 2 kalaşnikof, 26 ruhsatsız tabanca, 1 kalem tabanca, 152 şarjör, 588 farklı ebatlarda fişek, 4 kutu havai fişek, 25 kibritbaşı eczası, 2 bomba başlatıcı, çok sayıda fitil, 239 kurusıkı tabanca, 115 av tüfeği, çok sayıda silah parçaları ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs il emniyet müdürlüğündeki işleminin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.