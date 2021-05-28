Diyarbakır’da iki, Kırklareli’nde bir petrol kuyusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" müjdesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de müjdenin detaylarını paylaştı. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti. Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretileceğini kaydeden Dönmez, "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun" ifadesini kullandı.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 2021 yurt içi günlük üretim ortalaması 54 bin varilken, son bir ayda gerçekleştirilen keşiflerle günlük üretim ortalama 61 bin varilin üzerine çıkacak. Yurt içi petrol üretim miktarı son 3 yılda yüzde 35 arttı. Sadece son 3 keşifle birlikte 2021 üretiminde yüzde 15'lik artış sağlanacak. 2021'in ilk 5 ayından bugüne kadar kaydedilen en yüksek günlük yurt içi petrol üretim miktarı 58 bin 310 varil oldu. TPAO'nun 2020'de yurt içi ve yurt dışı toplam günlük üretim miktarı ise 146 bin 579 varil olurken, 2018'de 40 milyon varil olan yıllık toplam üretim miktarı, 2020 sonu itibarıyla 53.6 milyon varile yükseldi.