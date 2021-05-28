Ertelenen yıkıma ilginç gerekçe

Ertelemeye gerekçe olarak da yıkım işlemi sırasında kullanılacak yan parsel sahiplerinden izin alınmamış olması gösterildi. Yıkımın mülk sahiplerinden izin alındıktan sonra gerçekleştirileceği belirtildi. İmar skandalını ortaya çıkaran Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş belediyenin erteleme gerekçesinin inandırıcı olmadığını söyledi. Kumaş; "CİMER üzerinden Mart ayında yaptığımız başvuruda yıkımın ne zaman gerçekleştirileceğini sorduk. Çeşme Belediyesi, yıkımın programa alındığını ve 26 Mayıs günü yapılacağını açıkladı. Fakat yıkım gerçekleşmedi. Yazışmanın üzerinden 2 ay geçti. Madem komşu parsel sahiplerinden izin alınacaktı 2 aydır niye alınmadı." diye konuştu.

OTEL RUHSATI ALDI AMA…

Çeşme Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Aybars Yıldırım ve eşi Evil Yıldırım'a ait İnönü Mahallesindeki 6 katlı kaçak bina hakkında Çeşme Belediye Encümeni, yıkım kararı verdi. Fakat aradan 18 ay geçmesine rağmen yıkım işlemi bir türlü gerçekleşmedi. Skandalı ortaya çıkaran Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği'nin CİMER üzerinden yaptığı başvuru sonrası Mart 2020'de CİMER yazısına cevap veren Çeşme Belediyesi, rezidansın programa alındığını, 26 Mayıs'ta yıkımın yapılacağını duyurdu. Fakat açıklanan gün ve saatte beklenen yıkım yapılmadı. Çeşme Belediyesi, SABAH'ın ısrarlı aramalarına rağmen yıkımın ertelenme gerekçesi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.



Aybars Yıldırım ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran

GEREKÇESİNİ SORACAĞIZ

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediyesi'nden resmi yazı ile yıkımın ertelenme gerekçesinin sorulacağını söyledi. Belediye yetkililerinin kendisine yaptığı sözlü açıklamada yıkım işleminin yan parsel sahiplerinden izin alınmadığı için ertelendiğini söylediğini belirten Çakıcı; "İş makinaları yıkım sırasında yan parseli kullanacakları için mülk sahibinden izin alınması gerekiyormuş. O nedenle yıkım ertelenmiş. Belediye yetkilileri yıkım işleminin önümüzdeki hafta gerçekleşebileceğini söyledi. Konunun takipçisi olacağız. Eğer yıkım kararı uygulanmazsa sorumlular hakkında yasal süreç başlatacağız." dedi.



Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş

2 AYDIR AKILLARI NEREDEYDİ

CHP'li Çeşme Belediye Meclis Üyesi Aybars Yıldırım'ın imar usulsüzlüğünü ortaya çıkaran Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş ise belediyenin gerekçesinin inandırıcı olmadığını söyledi. Aybars Yıldırım'ın kaçak rezidans için aldığı yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildiğini, belediye encümeninin aldığı yıkım kararının ise 18 aydır uygulanmadığını belirten Kumaş; "CİMER üzerinden Mart ayında yaptığımız başvuruda yıkımın ne zaman gerçekleştirileceğini sorduk. Çeşme Belediyesi, programa alındığını ve 26 Mayıs günü yapılacağını açıklasa da geçtiğimiz Çarşamba günü öngörülen süre doldu fakat yıkım olmadı. Yazışmanın üzerinden 2 ay geçti. Maden komşu parsel sahiplerinden izin alınacaktı 2 aydır niye alınmadı." diye konuştu.

IŞIKLAR YANIYOR

Düne kadar boşaltılmış olması gereken rezidansın en az 4-5 dairesinde ışık yandığını belirten Kumaş; "Normalde bir inşaat bittiğinde şantiye elektriği kesilip normal elektrik bağlanır. Prosedür böyledir. Bu inşaatın ruhsatı ve oturma raporu olmadığı için bunlar şantiye elektriği ile oturmaya devam ediyorlar. Bu da yasal olmayan bir durum, Arazi içinde su kuyuları var. Şantiye elektriği ile suyu da oradan alıyorlar. Normalde elektrik dağıtım şirketinin yapı kayıt belgesinin iptal edilmesinin hemen ardından yani 1.5-2 sene önce şantiye elektriğini kesmesi gerekiyordu. CİMER üzerinden yaptığımız başvuru sonrası 4 Nisan'da cevaben gelen yazıda elektrik ve su aboneliklerinin iptali için gerekli kurumlarla yazışmalar yapıldı dendi. Üzerinden 2 ay geçtiği halde elektriğin kesilmediğini görüyoruz. Bu demektir ki binada halen daha oturanlar var. Oysaki yıkım tebligatı yapılan binanın tamamen boşaltılmış olması gerekirdi. Belediyenin ileri sürdüğü gerekçe tamamen koca bir bahaneden ibaret." Dedi. Kumaş yıkım kararının uygulanmasını, hukuksuzluğa bir an önce son verilmesini istedi.