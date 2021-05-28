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Giriş Tarihi: 28.5.2021 10:25

İstanbul Valisi'nden Taksim Camii açıklaması

İstanbul Valisi'nden Taksim Camii açıklaması

Taksim'de yapılan caminin bugün gerçekleşecek açılışı öncesi İstanbul Valisi bir paylaşım gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim'de yapılan caminin bugün gerçekleşecek açılışı öncesi sosyal medya hesabından, "Kıymetli hemşehrilerim, Taksim Camii, bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor. İstanbul'umuza hayırlı olsun, mübarek olsun" paylaşımı yaptı.

Caminin havadan ve içeriden çekilen görüntülerini de paylaşan Yerlikaya'nın mesajı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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İstanbul Valisi'nden Taksim Camii açıklaması
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