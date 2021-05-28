İstanbul’da FETÖ operasyonu, çok sayıda gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'na yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde toplanan polis ekipleri, eş zamanlı olarak başta Güngören ve Kadıköy olmak üzere birçok adreste operasyon yaptı.Adreslerde uzun süre arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.