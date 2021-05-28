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Giriş Tarihi: 28.5.2021 07:26

’da FETÖ operasyonu, çok sayıda gözaltı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da FETÖ operasyonu, çok sayıda gözaltı

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde terör örgütü FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'na yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde toplanan polis ekipleri, eş zamanlı olarak başta Güngören ve Kadıköy olmak üzere birçok adreste operasyon yaptı.

ARAMA VE GÖZALTI
Adreslerde uzun süre arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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İstanbul’da FETÖ operasyonu, çok sayıda gözaltı
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