İstanbul'un fethi dua ve marşlarla kutlandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü dolayısıyla, Ayasofya Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından, Fatih Sultan Mehmet'i dualarla andı.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) İstanbul'daki 39 ilçe temsilciliği ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen "41. TÜGVA İstanbul Ayasofya Sabah Namazı Buluşması" etkinliğinde, "Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın" ve "Kudüs nöbeti" yazılı pankart açıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, fethin sembolü olarak nitelendirilen Ayasofya-i Kebir Camii önünde program düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bu caminin yeniden ibadete açılmasının sevincinin yanında, 27 Mayıs darbesinin acı hatıralarını da unutmadıklarını belirten Kabaktepe, "Bugün özel bir gün. Ülkemizdeki özgürlerin kısıtlandığı 27 Mayıs'ın 1 gün sonrasında burada buluştuk. İstanbul'un fethedilmesi, 29 Mayıs da yine özel bir gün. Sizlerin yaşındaki Fatih Sultan Mehmet'in arzusu, isteği ve gayretiyle gerçekleştirdiği mutlu bir gün." dedi.

"KONSTANTİNİYE'Yİ İSLAM'IN KALBİ YAPTI"



Çok sayıda kişinin katıldığı programda TÜGVA adına bir bildiri de okundu. Bildiride, "Ya Konstantiniye beni alacak ya ben Konstantiniye'yi" diyerek ufkunu ve inancını henüz 21 yaşında tüm dünyaya duyuran, 52 gün süren kuşatma ve mücadele sonunda gemileri karadan yürüterek Roma'nın son toprağına giren ve Konstantiniye'yi İslam'ın kalbi yapan o komutanı anıyor ve fethin 568. yılını kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

"AYASOFYA CAMİİ FETHİN SEMBOLÜDÜR"



Bildiride ayrıca, "Fethin üçüncü gününe tekabül eden cuma günü Fatih Sultan Mehmet, ilk cuma namazında Ayasofya için ganimet olarak "Kılıç hakkım" demiştir. 86 yıl sonra yeniden ezanların yükseldiği ve yeniden başların secdeye indiği Ayasofya Camisi'ni bugün de TÜGVA ve tüm Müslüman gençler fethin ruhu ve canlı tanığı olarak görmektedir. Biz var oldukça Ayasofya Camii, Ayasofya Camii var oldukça İstanbul İslam'ın kalbi olarak kalacaktır. Ayasofya Camii kılıç hakkıdır, bizim kılıçlarımız da fikirlerimizdir" ifadesiyle Ayasofya Camisi'nin İstanbul fethinin en önemli sembolü olduğu vurgulandı.

Açıklamanın ardından Mehter Takımı, fetih marşları ile İstanbul'un fethinin coşkusunu yaşattı.