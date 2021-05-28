Kaftancıoğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

Başkanı Erdoğan, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 500 bin TL'lik tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrasındaki gösterilere destek verdiği kaydedildi. Dilekçede, "Seçilmiş bir Cumhurbaşkanını yok saymak ve işgalci olarak tanımlamak, milletin iradesini yok saymaktır. İfade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da bahse konu hakaret, sınırları aşmaktadır" denildi.