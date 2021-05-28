30 NİSAN'DAN ÖNCEKİ ALACAK

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla gelir vergisinden Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV), trafik para cezalarından yükseköğrenim kredilerine kadar birçok alacak için mükelleflere yapılandırma imkanı tanınacak.

Buna göre yapılandırma kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 10 milyar 22 milyon lira tutarında gelir vergisi, 25 milyar 571 milyon lira tutarında stopaj vergisi, 18 milyar 753 milyon lira tutarında kurumlar vergisi, 79 milyar 762 milyon liralık KDV, 14 milyar 754 milyon liralık ÖTV, 5 milyar 331 milyon liralık damga vergisi, 5 milyar 825 milyon liralık harçlar, 6 milyar 526 milyon liralık da MTV alacağı bulunuyor.

Bakanlığın trafik para cezası kaleminde 5 milyar 180 milyon lira, Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında kesilen idari para cezası olarak 206 milyon lira, karayolu kaçak geçiş idari para cezası 554 milyon lira, 890 milyon liralık ecrimisil, 5 milyar 736 milyon liralık yükseköğrenim kredi ve 122 milyon liralık yükseköğrenim harç kredisi alacağı yer alıyor.