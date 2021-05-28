Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'engelli' yolları pes dedirtti

CHP'li Büyükşehir Belediyesi Mersin caddelerinde yenilediği engelli yolları 'en büyük engel sizsiniz' dedirtiyor.

Engelsiz Mersin'i yaratmak için projeler üretmeye ve temel belediyecilik hizmetleri ile övünen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yaptığı yol, yapım, bakım onarım çalışmaları ile akıllarda durgunluk yaratıyor.

Özellikle pandemi nedeniyle uygulamaya konulan yasaklarda, yol yapım, kaldırım ve köprü imalatı çalışmalarını kentin pek çok noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nin uygulamaları tepkiye neden oluyor.

Engelli vatandaşların hayatını zorlaştıran yol, bakım-onarım çalışmaları "engel sizsiniz!" yorumlarına neden oldu. Özellikle Cengiz Topel, Fasih Kayabalı, Kuvayı Milliye, Çakmak Caddesi, Cemal Paşa Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve 34. Cadde gibi işlek birçok noktada yenilenen yollardaki engellilere yönelik kötü çalışmalar pes dedirtti.

Pek çok noktada görme engelliler için uygulanan hissedilebilir yüzey olarak da tanımlanan yolların gelişi güzel yapılması ve sık sık gerek elektrik gerek telefon panolarına denk gelmesi, yürüme engellilerin hayatını kolaylaştırması gereken rampaların tam tersine engel teşkil edecek şekilde yapıldı.

Birçok noktadaki hatalı çalışmalar vatandaşın tepkisi çekerken, "Bu yollarda Siz yürüyün de görelim!" eleştirilerine neden oldu.