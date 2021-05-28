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Giriş Tarihi: 29.5.2021 10:06

’te İBB zorbalığı

Şerif Can Şerif Can
Pendik’te İBB zorbalığı

İBB’ye bağlı zabıta ekipleri, ’te 46 yıldır faaliyet gösteren Kuran kursuna ait bahçeyi yıktı. Yıkım kararına mahalle sakinleri tepki gösterirken, bahçe içerisinde yer alan ağaçlar zarar gördü, duvar içerisinden geçen su borusu da patladı. Öte yandan İBB’nin bölgede kreş yapmak için Pendik Belediyesi’ne herhangi bir bilgi vermediği öğrenildi. Ayrıca Kuran kursu sorumluları, İBB ile hiçbir konuda uzlaşamadıklarını bu nedenle mağdur edildiklerini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Pendik'te 1975'ten bu yana faaliyet gösteren bir Kuran kursunun bahçesi için yıkım kararı verdi. Mahalle sakinlerinin tüm tepkilerine rağmen kreş yapılacağı gerekçesiyle yıkım işlemi gerçekleştirildi. Yıkım çalışmaları esnasında bahçe içerinde bulunan ağaçlarda zarar görürken, duvar içerisinden geçen su borusu da yıkım esnasında patladı.

Yaşanan olay sonrası vatandaşlar yıkılan alanın sadece Kuran kursu bahçesi olmadığını cuma namazları için cemaatin bir araya geldiği ve çocukların zaman geçirdiği alan olduğunu belirterek yıkıma tepki gösterdi. Öte yandan İBB'nin bölgede kreş yapmak için Pendik Belediyesi'ne herhangi bir bilgi vermediği öğrenildi. Ayrıca Kuran kursu sorumluları, İBB ile hiçbir konuda uzlaşamadıklarını bu nedenle mağdur edildiklerini söyledi.

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Pendik’te İBB zorbalığı
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