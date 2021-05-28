PKK’da çözülmeler devam ediyor

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken , terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. Son olarak 2 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim olması ile birlikte 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 73'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 73'e yükseldi.