Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Twitter hesabından, Kovid-19 aşılama kampanyası için "#kollarısıvıyoruz" sloganıyla hazırlanan kamu spotu ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

"SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVIYORUZ"

Sosyal medya hesabından video paylaşıma yer veren Bakan Koca, "Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için #kollarısıvıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz | Video

Öte yandan Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, "Koronavirüsün yıkıcı etkisinden korunmak için güvenle kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca uygulanan Kovid-19 aşılarının bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarında ve mevcut aşılanan vatandaşlarımızda genellikle hafif yan etkileri görülmüştür. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Kolları sıvıyoruz" mesajı