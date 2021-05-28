Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Nereler açık olacak, yasaktan kimler muaf? İşte kısıtlamaya dair tüm detaylar...

KAMUDA MESAİ 10-16 ARASI

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanacağının kaydedildiği genelgede, uzaktan veya dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA 1 HAZİRAN'A KADAR YAPILAMAYACAK

Nikah ve düğünler ile ilgili olarak, evlendirme işlemlerinin yapılacağı belirtilen genelgede, halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edileceği kaydedildi.Genelgede, huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma veya bakım merkezlerinde uygulanan ziyaretçi kısıtlamasının 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı vurgulandı.

KONAKLAMA TESİSLERİ

Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri,yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinin aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebileceği aktarılan genelgede, konaklama tesislerinden yapılan ve ödemesi gerçekleştirilmiş rezervasyonu bulunan kişilerin şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacağı belirtildi.