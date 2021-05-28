SON DAKİKA

HAFTA BAŞINDA 5 MİLYON BIONTECH: BioNTech aşısını ülkemizde de yürütülen Faz-3 klinik çalışmalarının başından beri takip ediyoruz. Üretim kapasitesi ile ilgili gelişmelerle birlikte daha önce 27 Aralık 2020'de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı geçtiğimiz günlerde 120 milyon doza çıkardık. Haziran ayında 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün (dün) ulaştı. Önümüzdeki hafta başında 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak.



