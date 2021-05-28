Son dakika haberi.. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok" ifadesiyle yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere 11 PKK'lı teröristin kara ateş destek vasıtaları ve komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Diğer taraftan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 YPG-PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.