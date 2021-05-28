Hıncal Uluç: Quo Vadis (*Nereye gidiyorsun) İmamoğlu
Bu dünyada her şey aklıma gelirdi de, Beylikdüzü Belediye Başkanı iken yaptırdığı bitmez tükenmez halk bahçesini bana gururla gezdiren, içinde Japon Bahçesi dahil tür tür bölümleri neşe ile gösteren Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a Başkan olunca böylesi bir değişim geçirip hayvan ve ağaç katili olacağını 40 kişi ile 40 yıl düşünsem bulamazdım..
Kafasında herhalde Türkiye'nin tümünün başkanlığı fikri de yerleşince, sevgili dostum adeta kardeşim İmamoğlu gitti, bu tanımadığım adam geldi.
Üç trole yaranmak için Adalar'ın simgesi, ikonu, efsanesi faytonlara "Yasak" dedi önce..
Ve atları başından savdı..
Geçen hafta öğrendik, çoğu ölmüş..
..Ve de o "Parkçı Ekrem" hafta başında Eyüpsultan Parkı'na balta ile gidip ağaçları kesmeye ve yerine 'Rezidans' temelleri atmaya kalkınca, başta o parkı en çok kullanan Eyüp kadınları olmak üzere öyle bir tepki ile karşılandı ki, apar topar kaçtı..
Park yıkıp beton diken Ekrem İmamoğlu..
Tanrım!. Dostlarımdan vazgeçtim. Düşmanımı siyasetçi yapma..