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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İmamoğlu nasıl bir hayvan ve ağaç katiline dönüştü: Quo Vadis İmamoğlu!
Giriş Tarihi: 28.5.2021 08:35

Son dakika | İmamoğlu nasıl bir hayvan ve ağaç katiline dönüştü: Quo Vadis İmamoğlu!

Son dakika | İmamoğlu nasıl bir hayvan ve ağaç katiline dönüştü: Quo Vadis İmamoğlu!

Usta gazeteci bugünkü yazısında 'nun inanılmaz değişimini kaleme aldı. Belediye Başkanı iken kendisini davet edip yeşil alanlarla ilgili projelerini ballandıra ballandıra anlattığına dikkat çeken Uluç bugün ise bir hayvan ve ağaç katiline dönüştüğünü yazdı. İşte Uluç'un yazısından öne çıkan çarpıcı bölümler

Hıncal Uluç: Quo Vadis (*Nereye gidiyorsun) İmamoğlu

Bu dünyada her şey aklıma gelirdi de, Beylikdüzü Belediye Başkanı iken yaptırdığı bitmez tükenmez halk bahçesini bana gururla gezdiren, içinde Japon Bahçesi dahil tür tür bölümleri neşe ile gösteren Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a Başkan olunca böylesi bir değişim geçirip hayvan ve ağaç katili olacağını 40 kişi ile 40 yıl düşünsem bulamazdım..

Kafasında herhalde Türkiye'nin tümünün başkanlığı fikri de yerleşince, sevgili dostum adeta kardeşim İmamoğlu gitti, bu tanımadığım adam geldi.
Üç trole yaranmak için Adalar'ın simgesi, ikonu, efsanesi faytonlara "Yasak" dedi önce..

Ve atları başından savdı..
Geçen hafta öğrendik, çoğu ölmüş..

..Ve de o "Parkçı Ekrem" hafta başında Eyüpsultan Parkı'na balta ile gidip ağaçları kesmeye ve yerine 'Rezidans' temelleri atmaya kalkınca, başta o parkı en çok kullanan Eyüp kadınları olmak üzere öyle bir tepki ile karşılandı ki, apar topar kaçtı..

Park yıkıp beton diken Ekrem İmamoğlu..
Tanrım!. Dostlarımdan vazgeçtim. Düşmanımı siyasetçi yapma..

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Son dakika | İmamoğlu nasıl bir hayvan ve ağaç katiline dönüştü: Quo Vadis İmamoğlu!
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