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Giriş Tarihi: 28.5.2021 17:38 Son Güncelleme: 28.5.2021 18:00

SON DAKİKA: Polislerin dikkati katliamı önledi! 'da bombalı saldırının önüne geçildi

DHA
SON DAKİKA: Polislerin dikkati katliamı önledi! Diyarbakır'da bombalı saldırının önüne geçildi

Son Dakika Haberi... 'da dün akşam teröristler tarafından planlanan bombalı girişiminin önüne geçildiği ortaya çıktı. Uygulamadaki polislerden kaçan sürücü kaza yaptıktan sonra araçta bulunan bir paketi dışarıya attı. Paketin düzeneği olduğu belirlenirken, olay yerine gelen bomba imha ekipleri düzeneği imha etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu devam ediyor.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde teröristler tarafından gerçekleştirilmek istenen bombalı araçla saldırı girişiminin detayları ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Diyarbakır-Mardin kara yolunda yaptıkları yol kontrol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı.

KAZADAN SONRA DIŞARI ATTIĞI PAKET EKİPLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Ekiplerin takibi sırasında araç Kamışlı Bulvarı kavşağında kaza yaptı. Sürücü araçtan çıktıktan sonra, dışarıya attığı bir paket, polisi harekete geçirdi. Sürücü gözaltına alınırken, paketle ilgili yapılan incelemede bomba düzeneği olduğu belirlendi. Bölgeye gelen bomba imha ekipleri tarafından düzeneğin kontrollü şekilde imha edilmesiyle, olası bombalı saldırısı önlendi.


ÖNCÜ ARAÇ GEÇİŞ YAPMIŞ

Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, gözaltına aldıkları sürücü İ.K. hakkında terör örgütü PKK soruşturması yapıldığını belirledi. Ekipler, ayrıca takip sonucu yakalanan araçtan önce kontrol uygulamasında 'öncü araç' diye belirtilen bir otomobilin de geçiş yaptığını tespit etti.

EMNİYETTEKİ SORGULARI SÜRÜYOR

Yapılan teknik ve takip sonucu öncü araç, merkez Bağlar ilçesinde terk edilmiş halde bulunurken, araçla ilgili şüpheli M.A. gözaltına aldı. Gözaltındaki İ.K. ile M.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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SON DAKİKA: Polislerin dikkati katliamı önledi! Diyarbakır'da bombalı saldırının önüne geçildi
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