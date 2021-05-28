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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Selahattin Demirtaş'a o davadan verilen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 28.5.2021 13:47 Son Güncelleme: 28.5.2021 14:05

Son dakika: 'a o davadan verilen ceza belli oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Selahattin Demirtaş'a o davadan verilen ceza belli oldu

eski Eş Genel Başkanı , Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik sözlerinden dolayı 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'a yönelik 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçlarını işlediği gerekçesiyle toplamda 8 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanarak Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya SEGBİS sistemiyle katılan Selahattin Demirtaş hakkındaki suçlamaları redderek davanın politik olduğunu söyledi. Demirtaş Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında yaptığı savunmasındaki sözlerine ilişkin, 'Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak' sözlerinden dolayı hakkında dava açıldığı belirtilen Demirtaş, hukuk önünde hesap sormayı kastettiğini kaydetti. Kararı açıklayan mahkeme heyeti Selahattin Demirtaş'a 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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Son dakika: Selahattin Demirtaş'a o davadan verilen ceza belli oldu
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