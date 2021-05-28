Son dakika: Selahattin Demirtaş'a o davadan verilen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'a yönelik 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçlarını işlediği gerekçesiyle toplamda 8 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanarak Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya SEGBİS sistemiyle katılan Selahattin Demirtaş hakkındaki suçlamaları redderek davanın politik olduğunu söyledi. Demirtaş Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında yaptığı savunmasındaki sözlerine ilişkin, 'Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak' sözlerinden dolayı hakkında dava açıldığı belirtilen Demirtaş, hukuk önünde hesap sormayı kastettiğini kaydetti. Kararı açıklayan mahkeme heyeti Selahattin Demirtaş'a 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.