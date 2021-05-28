Son dakika: Sınav sorularını dağıtan 22 FETÖ üyesine operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2012 polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.