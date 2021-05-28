Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Koca'nın paylaşımında, sağlık personelinin, engelli vatandaşların evlerine giderek, aşılarını yaptığı görüntülere de yer verildi.

Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı | Video

"TAM ZAMANINDA GELDİLER"

Görüntülerde aşı yapılan engelli vatandaşlardan biri doktorun kendilerini arayarak aşı sıralarının geldiğini söylediğini belirterek, "Bizim aşı sıramızın olduğunu bilmiyorduk. Haberimiz de yoktu. Bugün de geleceklerini söylediler ve tam saatinde, zamanında geldiler." dedi.