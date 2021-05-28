Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı. Hizmete nerede ihtiyaç varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Koca'nın paylaşımında, sağlık personelinin, engelli vatandaşların evlerine giderek, aşılarını yaptığı görüntülere de yer verildi.
Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı | Video
"TAM ZAMANINDA GELDİLER"
Görüntülerde aşı yapılan engelli vatandaşlardan biri doktorun kendilerini arayarak aşı sıralarının geldiğini söylediğini belirterek, "Bizim aşı sıramızın olduğunu bilmiyorduk. Haberimiz de yoktu. Bugün de geleceklerini söylediler ve tam saatinde, zamanında geldiler." dedi.
"EVE GELİNECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"
Başka bir vatandaş ise engellilerin aşılanmasında öncelik olacağını haberlerden öğrendiğini ve mutlu olduğunu belirterek, "Eve gelineceğini hiç düşünmemiştim, bilmiyordum. Doktor hanım arayınca sevindim." ifadelerini kullandı.