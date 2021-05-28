Terör örgütü FETÖ’nün TSK yapılanmasında 7 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalarda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gönderilen sabit mavi renkli ankesörlü telefon kartlarına ait HTS kayıtları incelenerek raporlandı.Devam eden çalışmalarda terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasında faaliyet gösteren ve askerlerden sorumlu sivil imamlar tarafından kullanılan sabit mavi renkli ankesörlü telefon kartlarından arandığı tespit edilen ve halen Türk Silahlı Kuvvetleri içinde deşifre olmamış toplam 16 şüpheliye yönelik İstanbul merkezi 9 ilde 25 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda 16 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri devam eden 8 şüpheli Cuma Günü sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda aranan 1 şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlendi.