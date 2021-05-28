Türkiye’nin en büyük üçüncü Adalet Sarayı olacak

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği alana şu ana kadar 815 ton asfalt serildi. Bir taraftan bordür taşı döşeme ve çevre düzenlemesi yapan Fen İşleri ekiplerine, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de peyzaj çalışması yaparak destek verdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir çalışmaları yerinde inceledi. İşçilere kolaylıklar dileyen Başkan Kocaispir, Yüreğir'in her alanda daha yaşanılabilir olması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.