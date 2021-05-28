Yargıtay adli yılı yeni binasında açacak! Yargıtay için dev yatırım

Yargıtay'ın fiziki şartlarını iyileştirmek ve tüm birimlerin aynı yerleşke içinde toplanmasını sağlamak amacıyla 2018 yılında temeli atılan yeni yerleşkenin yapımında sona gelindi. İnşası devam eden yerleşkenin Temmuz ayında teslim edilmesiyle, Yargıtay Eylül ayında yeni adli yıla yeni yerleşkesinde başlayacak.

6 Mart 1868 tarihinde "Divan-ı Ahkam-ı Adliye" adıyla temeli atılan Yargıtay, ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri tarafından verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olarak hizmet veriyor. Yargıtay, adli yargı teşkilatının lideri olarak yargılama faaliyetinin, hukuk devleti gereklerine uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan, ulusal ve uluslararası alanda örnek, güvenilir ve saygın bir yüksek mahkeme olma vizyonuyla görevini yürütüyor.

86 YILDIR ANKARA'DA HİZMET VERİYOR



153 yıllık tarihinden Sivas ve Eskişehir'de hizmet veren Yargıtay, 86 yılını Ankara'da Bakanlıklar ve Balgat'ta 6 ayrı binada hizmet verdi. Yeni binaya taşınılmasıyla birlikte iş süreçlerinin hızlanması, zaman ve emek tasarrufunun sağlanması, verimlilik kontrolünün artırılması, birimler arasındaki koordinasyonun daha da iyileştirilmesi sağlanacak.

YENİ ADLİ YILLA BİRLİKTE YENİ BİNADA HİZMET VERECEK



Yargıtay'ın fiziki şartlarını iyileştirmek ve tüm birimlerin aynı yerleşke içinde toplanmasını sağlamak amacıyla 6 Mart 2018 tarihinde temeli atılan hizmet binasının yapımında sona gelindi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, göreve geldiği günden beri yapımı devam eden yeni yerleşkeyle ilgili çalışmaları hızlandırarak detaylarıyla bizzat ilgileniyor.

Yüzde 98 oranında tamamlanan yerleşkenin, Temmuz ayında teslim edilmesi ve yeni adli yılın başlamasıyla Eylül'de hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Binaların yapımı tamamlanınca 6 ayrı binada hizmet veren Yargıtay, çalışmalarını aynı yerleşke içinde sürdürecek.

DEV YERLEŞKEDE 10 BLOK YER ALIYOR



Toplam 422 bin metrekare kapalı alana sahip olan yerleşke içerisinde, Yargıtay Başkanlığı, Hukuk daireleri, Ceza daireleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ön büro ve poliklinik, yemekhane, sosyal tesisler ve kreş, akıllı ısıtma merkezi, atölye ve kapalı otopark olmak üzere 10 blok yer alıyor.