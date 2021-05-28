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Giriş Tarihi: 28.5.2021 12:02 Son Güncelleme: 28.5.2021 12:29

Yasin Börü davasında son dakika haberi: 20 sanık için ağırlaştırılmış müebbet

DHA
Yasin Börü davasında son dakika haberi: 20 sanık için ağırlaştırılmış müebbet

Yasin Börü’nün öldürülmesi davasında 20 sanığın “çocuğu canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 2 sanığın beraatı, firari 3 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi.

Yargıtayca bozulan Yasin Börü davasında, 20 sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Selahattin Demirtaş'ın çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim olaylarında kurban eti dağıttığı sırada vahşice katledilen Yasin Börü'nün öldürülmesi davasında 20 sanığın "çocuğu canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 2 sanığın beraatı, firari 3 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi.

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Yasin Börü davasında son dakika haberi: 20 sanık için ağırlaştırılmış müebbet
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