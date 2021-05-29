1 Haziran'a sayılı günler kaldı! Esnaf heyecanla genelge bekliyor

BELİRSİZLİK EN KÖTÜ ŞEY

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TÜRYİD) Başkanı Kaya Demirer, çok belirsiz bir süreç yaşandığını belirterek, bu durumun sektörü çok yorduğunu söyledi. "Belirsizlik en kötü şey" diyen Demirer, şöyle devam etti: "Bu dönemde en net öğrendiğimiz şey 1 Haziran'da açılışa izin verileceği yönünde. Ancak hangi şartlarla olacak bilmiyoruz. Bizim talebimiz akşam saat sınırı kalkması yönünde. Konuyla ilgili talebimizi Turizm Bakanlığı'ndaki yetkililere ilettik. Onlar da bize hak veriyor. Ancak kararı Turizm Bakanlığı vermiyor. Bilim Kurulu'nda ise farklı sesler yükseliyor. Bir üye 'evlerde bulaş artıyor, insanlar açık havaya çıksın' derken bir başka üye saat sınırının 19'dan 21'e esnetilerek sürmesi gerektiğini söylüyor. Biz tabi ki bunu istemiyoruz.