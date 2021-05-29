2 otobüs çarpıştı: 8 kişi yaralandı

TEM otoyolu üzeri Kartepe İlçesİ Ankara istikametinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan Feyyaz Özek idaresindeki 29 AU 629 plakalı bir yolcu otobüsü, önünde seyreden Süleyman Dıcle'nin kullandığı 34 CBL 477plakalı bir başka yolcu otobüsüne çarptı.

Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiile önündeki araca çarpan yolcu otobüsündeki şoför Feyyaz Özek, Şinasi Taşdemir,Melehat Gerçin, Fikri Alkan, Yusuf Seçer, Firdevs Seçer, Habibe Sütçü araçtan çıkartılarak 112 ekiplerine sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu üzeri Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ile yol tekrardan trafiğe açıldı.