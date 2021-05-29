27 Mayıs milletin sırtına saplanmış bir hançer

Cumhurbaşkanlığıİletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı"na konuşması olarak katılan Sabah yazarı Yavuz Donat, 27 Mayıs darbesinin "Milletin sırtına saplanmış bir hançer" olduğunu söyledi."27 Mayıs'ın, darbelerin annesi, babası olduğuna vurgu yapan Donat, "Türk siyasetinin üzerinden öyle bir TIR geçti hâlâ etkilerini atabilmek mümkün değildir" ifadesini kullandı.Önceki gün, çevrim içi düzenlenen konferansın ilk oturumunda konuşan Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, 1960 askeri darbesinin cumhuriyet tarihinin ilk darbesi olduğunu anımsatarak, sonraki darbeleri yapanlar tarafından örnek alındığını belirtti.