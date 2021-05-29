4 ayrı adrese narkotik operasyonu

Hatay'da yapılan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda bol miktarda uyuşturucu, silah ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede ortak operasyonlara imza attılar. H.G., O.E, M.E. ve İ.K. isimli şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H. G. isimli şahsın evinde yaptıkları aramada, 75.95 gram sentetik kannabinoid,, 8,75gram esrar, 5adet Captagon hap, 1 adet çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet motoru ve 4 adet 5.56 mm çapında fişek bulundu.

O.E. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda, 3 adet tüfek ve tüfeklere ait 52 adet kartuş ve 1 adet tabanca.

M.E. isimli şahsın evinde yapılan oramada, 4 adet çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonu, 4 adet 9x19 mm fişek, gram Hint Keneviri tohumu, 1 gram kokain.

İ. K. İsimli şahsın evinde yapılan aramada ise boyları 3 cm ile 5 cm arasında değişen 18 adet Dişi Hint Keneviri, adet sallama ve 18 adet bandrolsüz cinsel içerikli sprey ele geçirildi. Olayla ilgili H.G., O.E, M.E. ve İ.K. gözaltına alındı.