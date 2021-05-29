ABD’den YPG/PKK’ya 177 milyon dolarlık fon

Türkiye'nin, sınır ötesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara her fırsatta karşı çıkan, eli kanlı terör örgütüne silah ve eğitim desteği sağlayan ABD'den skandal bir hamle daha geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2022 mali yılı savunma harcamaları için 715 milyar dolar istediği bütçe talebinde, YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Irak ve Suriye'de "DEAŞ ile Mücadele Eğit-Donat Programı" için 522 milyon dolar fon talep etti. Fonun 345 milyon dolarının Irak güvenlik güçlerine, 177 milyon dolarının ise YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu "Taramadan Geçirilmiş Suriyeli Grup ve Kişiler" için talep edildiği ifade edildi.