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Giriş Tarihi: 29.5.2021 15:32 Son Güncelleme: 29.5.2021 15:52

Başkan Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı

AA
Başkan Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı

Başkan , İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." hadisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi görseli de yer aldı.

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Başkan Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı
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