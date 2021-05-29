Belediye başkanından skandal sözler

Bilecik'te yerel gazetecilerin oluşturduğu "Bilecik Arena" isimli programın konuğu olan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'e, bir gazeteci, "Göreve geldiğiniz günlerde, belediyenin eski yönetimlerine ait 300 kadar dosya olduğunu söylemiştiniz. Bu dosyaları işleme koydurdunuz mu?" diye sordu. Şahin ise "Hukuka ve adalete güvenmiyor ve inanmıyorum. Şimdi dosyaları versem ne olacak. Şu an cübbelerde hem cep var hem düğme var. Cübbeler doğru yerine geldiğinde biz de dosyaları veririz" diyerek, iddia ettiği dosyaları yargıya vermeyeceğini açıkladı. Hukukçular ise TCK'ya göre Şahin'in bu ifadelerin suç oluşturduğunu belirterek, "Eğer bir suç unsuru varsa bunun derhal yargıya bildirilmesi gerekir" uyarısında bulundular.