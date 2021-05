Boğaz’da yürekler ağza geldi

İstanbul Boğazı'nda büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Boğaz'dan geçişi sırasında kıyıya sürüklenen ham petrol yüklü tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle son anda durduruldu.RAVA isimli 249 metrelik ham petrol taşıyan tanker, dün akşam saatlerinde makine arızası nedeniyle Yeniköy dönüşünde sürüklenmeye başladı. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler müdahale etti. Petrol yüklü tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi. Herhangi bir çevre kirliliğinin yaşanmadığı olay nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı. Tankerin Yeşilköy C demir bölgesine çekilmesinden sonra Boğaz trafiğe tekrar açıldı.Öte yandan olay meydana geldiğinde 292 metre boyundaki başka bir yük gemisinin RAVA isimli tankerin arkasından geldiği, geminin kılavuz kaptanının marifetiyle tankere çarpmadan, Büyükdere'ye acil olarak demirletildiği belirtildi.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Bugün (dün) 20.00 sıralarında İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken, makine arızası nedeniyle Yeniköy dönüşünde sürüklenen ham petrol yüklü tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleriyle sahile 300 metre kala durdurulmuştur. Arızalanan tanker, kurtarma römorkörleriyle Yeşilköy C demir bölgesine çekilmektedir" denildi.