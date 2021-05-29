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Giriş Tarihi: 29.5.2021 07:02

’li başkanın oğlu silah kaçakçısı çıktı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
CHP’li başkanın oğlu silah kaçakçısı çıktı

Suriye sınırında yakalanan 13 Kalaşnikof tüfekle ilgili, Karkamış İlçe Başkanı Polat’ın oğlu gözaltına alındı

CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın oğlu İrsan Polat'ın, Suriye'den Türkiye'ye silah kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.



Gaziantep'teki Karkamış Gümrük Kapısı'ndan 26 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yapan ve Cerablus'taki görevlileri taşıyan minibüste yapılan aramada, 13 adet AK47 Kalaşnikof uzun namlulu silah yakalandı.



Çok sayıda şarjör ve merminin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan minibüs şoförü T.G., taşıma işlemini "Polat" diye bildiği kişinin isteği doğrultusunda 8 bin lira karşılığında yaptığını anlattı.



Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, bahsi geçen kişinin CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın oğlu İrsan Polat olduğu ortaya çıktı.



Gözaltına alınan Polat'ın telefonuna el konulurken soruşturma genişletildi.



Mahkeme sevk edilen Polat, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Polat, tutuksuz yargılanacak.



Bu arada İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın kuzeninin ise CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat olduğu öğrenildi.

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CHP’li başkanın oğlu silah kaçakçısı çıktı
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