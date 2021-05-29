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Haberler Gündem Haberleri Cinsel saldırı şüphelisi Sercan Keskinkılıç gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 29.5.2021 21:13 Son Güncelleme: 29.5.2021 21:19

Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Cinsel saldırı şüphelisi Sercan Keskinkılıç gözaltına alındı

Sosyal medyada kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ve zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen ’ın ’da gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı Bilişim Suçları İstihbaratı Şube Müdürlüğü'nün; sosyal paylaşım sitesinde "cinsel saldırı" paylaşımında bulunduğu iddia edilen Sercan Keskinkılıç hakkında çalışmada bulunduğu öğrenildi.

KESKİNKILIÇ, TKP/KIVILCIM TERÖR ÖRGÜTÜ AÇIK YAPILANMASI'NDA…

Sercan Keskinkılıç'ın, 27 Nisan 2014 tarihinde TKP/Kıvılcım terör örgütünün açık alan yapılanması TÖP/D, ÖGD, Kadın Emeği Kolektifi ve Liseli Kıvılcım içerisinde faaliyet gösteren şahısların katılımı ile Adana ilinde düzenlenen piknik etkinliğine katılan şahıslar arasında yer aldığı öğrenildi.

MUTLU, SERKAN KESKİNKILIÇ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ebrar Betül Mutlu, 27 Mayıs 2021 tarihinde Adana Çukurova Fatih Polis Merkezi'ne giderek Sercan Keskinkılıç hakkında cinsel sadırı suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Sercan Keskinkılıç'ın, Adana'a adresinde ikamet kaydının olduğu, "cinsel saldırı" suçundan hakkında işlem yapıldığı ve firari olduğu tespit edildi.

Sercan Keskinkılıç'ın Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

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Cinsel saldırı şüphelisi Sercan Keskinkılıç gözaltına alındı
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