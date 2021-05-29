Covid-19’a karşı, 7 farklı yerli aşı

OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA

Çalışmalar hakkında bilgi vermeye devam eden Tekin, "Biz bu çalışmalara Covid-19 Platformu kapsamında başladığımızda, Türkiye'de maalesef aşı üretimi yoktu. Ekiplerde dağınık bir şekilde çalışıyordu. Biz ekipleri bir araya toplayarak, tekrar canlandırdık. Bu sayede 7 aşı projesi oluşmuş oldu. Gerçekten olağanüstü bir çabayla birlikte başarmak sloganıyla yola çıkmıştık. Bunu birlikte başarabileceğimizi gördük. Bizim platformumuzda çalışmalar karşılıklı iş birliği içerisinde gerçekleştirildi. Ekiplerimize tüm desteleri sağlıyoruz. Bu platformda ciddi bir iş birliği gerçekleştirildi"

DEVLETİMİZİN CİDDİ DESTEĞİ VAR

Aşı çalışmalarında, 436 araştırmacının değişik kurumlardan bir araya geldiğini ve bu sayının 200'nü de genç araştırmacıların oluşturduğunu vurgulayan Tekin, "Devletimizin bize ciddi destekleri var. Bütün yerli aşılarımız hepsi en üst hijyenik ortamlarda hazırlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü standartlarında hatta daha üzerinde bir titizlik gösteriliyor. Faz çalışmaları güvenlik çalışmalarıdır, ülkemizdeki aşılarımız bu güvenlik aşamalarını geçiyor. İnşallah en kısa sürede erken kullanım onaylarımızı alacağız" dedi.