Ekrem İmamoğlu’na büyük şok! YSK üyelerine ‘ahmak’ dedi davayı yedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'Alenen hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.Hazırlanan iddianamede, mağdur sıfatıyla YSK başkan ve üyeleri Sadi Güven, Erhan Çiftçi, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Kürşat Hamurcu, Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Refig Eğri, Cengiz Topaktaş, Yunus Aykın, Zeki Yiğit yer aldı.Hazırlanan iddianamede, suç tarihi olan 4 Kasım 2019 günü itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır..." şeklindeki söylemle YSK üyelerine alenen hakaret ettiği kaydedildi. İddianamede, söylem içeriğinde yer alan 'ahmak' kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre 'aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal' anlamlarını taşıdığı belirtildi. İddianamede, "Kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019 tarihinde YSK tarafından iptal edildiği nazara alındığında söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı" kaydedildi.İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan dava açıldı. Dava, iddianame kabul edildiği takdirde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.