Emine Erdoğan, "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi

Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi"nin açılışını Kurdele keserek gerçekleştirdi. Erdoğan sergiyle ilgili Asitane Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan'dan bilgi alırken, 50 yıllık kitaplardan, ham maddesi keten, dut ve ipekten oluşan kağıtlara kadar birçok eserin yer aldığı sergiyi gezdi. Sergide yer alan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir evin duvarından çıkarılan ve eski dönemin izlerini taşıyan 40 kitabı da inceledi. 2016'da konservasyon ve restorasyon çalışmalarına başlayan, geçmişin ne kadar güçlü ve zengin değerlere sahip olduğunu paylaşmak ve çocuk ile gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla Konservasyon ve Restorasyon Merkezi'ni kuran vakıf, "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi"ni gerçekleştirdi.



Türkiye'nin kağıtla ilgili ilk eğitim atölyesi olan "El Yapımı Kağıt Atölyesi'ni de gezen Erdoğan, Düzce Kağıt Atölyesi kurucusu İbrahim Sami Özen'den atölyedeki el yapımı kağıtlarla ilgili bilgi aldı. Öte yandan Erdoğan'a ziyaretinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. Ayrıca Erdoğan'a tablo ve el yapımı kağıtlardan üretilen broş hediye edildi.

